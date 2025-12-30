Dopo lo scandalo, Mediaset pensa ad un clamoroso ritorno alla conduzione del Gf Vip

PUBBLICITÀ

Con il Grande Fratello Vip confermato per il 2026, il vero rebus ora riguarda la conduzione. L’autosospensione di Alfonso Signorini ha lasciato vacante il timone del reality più discusso della televisione italiana, aprendo ufficialmente il toto-nomi sul suo possibile successore.

Negli ambienti Mediaset circolano già alcune ipotesi, tra rumors interni e preferenze del pubblico. Due profili, più di altri, sembrano emergere come favoriti. Il primo è quello di Ilary Blasi, veterana del format, che ha già guidato il Grande Fratello Vip dal 2016 al 2018. Un ritorno che avrebbe il sapore della continuità e della sicurezza, puntando su un volto che conosce dinamiche, meccanismi e pressioni del programma.

PUBBLICITÀ

Il secondo nome è quello di Michelle Hunziker, figura trasversale e molto popolare, capace di parlare a pubblici diversi e di garantire un’immagine rassicurante in una fase delicata per il format. Una scelta che andrebbe nella direzione di un restyling soft, più istituzionale, per restituire credibilità al programma dopo le polemiche.

Al momento, però, dai piani alti di Mediaset non arrivano conferme ufficiali. L’azienda starebbe valutando con attenzione il profilo più adatto, consapevole che la prossima edizione non potrà permettersi passi falsi. La scelta del conduttore sarà anche un messaggio: al pubblico, agli inserzionisti e all’intero sistema televisivo.