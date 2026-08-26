Dramma a Mondragone, 23enne travolto e ucciso dall’automobilista

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Tragedia nella mattinata odierna a Mondragone, dove un giovane di 23 anni, che circolava in sella ad una bicicletta, ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto in via Castel Volturno. Per la vicenda, i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone hanno tratto in arresto in flagranza di reato un uomo di 52 anni, residente a Baia Domizia, ritenuto gravemente indiziato, allo stato degli atti e fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, dei reati di omicidio stradale, omissione di soccorso, guida sotto l’influenza di dell’alcool e guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.

L’allarme è scattato a seguito di una segnalazione alla Centrale Operativa. I militari dell’Arma sono intervenuti sul posto insieme al personale sanitario del 118, prestando i primi soccorsi al giovane, originario del Nepal e regolarmente presente sul territorio italiano, residente a Mondragone.

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Bloccato dopo la fuga

Il 23enne è stato trasportato d’urgenza presso il pronto soccorso della Clinica Pineta Grande di Castel Volturno in gravissime condizioni. Poco dopo, nonostante le cure ricevute, è deceduto a causa delle lesioni riportate nell’investimento. Secondo quanto ricostruito nell’immediatezza dai Carabinieri, anche sulla base delle indicazioni fornite da alcuni testimoni, il conducente del veicolo coinvolto si sarebbe allontanato dal luogo dell’incidente a bordo di un Fiat Doblò. Le immediate ricerche avviate dai militari hanno consentito di individuare l’autovettura poco distante.

Voleva nascondersi in un canneto

Il classe 74 sarebbe stato trovato mentre tentava di nascondersi a bordo del mezzo, dietro una zona di canneto. Rintracciato dai Carabinieri, è stato quindi fermato e condotto presso la struttura sanitaria per gli accertamenti previsti. Gli esami avrebbero evidenziato un tasso alcolemico pari a 0,6 grammi per litro e la positività agli accertamenti tossicologici per cocaina e cannabinoidi. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro per consentire gli ulteriori accertamenti investigativi.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato condotto presso la Casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità giudiziaria. La salma della vittima è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina legale di Caserta, dove sarà effettuato l’esame autoptico disposto dall’Autorità giudiziaria. La posizione dell’arrestato resta al vaglio della magistratura e le responsabilità dovranno essere definitivamente accertate nelle competenti sedi giudiziarie.