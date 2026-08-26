Elicottero precipita in Piemonte, 2 morti dopo l’impatto

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Un elicottero ultraleggero è precipitato in Piemonte e le persone a bordo, un uomo di 60 anni e una donna di 63, sono morte. L’incidente è avvenuto mentre il velivolo stava volando sopra la diga di Campiccioli, in Valle Antrona, tra Val d’Ossola e la Svizzera: ha urtato i cavi elettrici ed ha preso fuoco per poi precipitare. Le operazioni di recupero dei corpi e messa in sicurezza dell’area sono in corso. Le forze dell’ordine stanno effettuando tutti gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto.