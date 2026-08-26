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Travolge il motociclista al Rione Traiano, tassista beccato dopo la fuga

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Nella giornata di ieri, la Polizia Locale ha individuato il taxi coinvolto in un incidente stradale avvenuto nella notte in via Traiano, nel quale è rimasto ferito un motociclista. Il tassista si è allontanato senza prestare soccorso. L’uomo ferito è stato successivamente trasportato all’ospedale Cardarelli, dove i sanitari lo hanno giudicato guaribile in 45 giorni. Gli agenti dell’unità operativa Infortunistica Stradale hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini, raccogliendo elementi che hanno consentito di risalire al taxi, nel frattempo parcheggiato in un box.

Il veicolo presentava danni compatibili con la dinamica dell’incidente e tracce ematiche sulla carrozzeria. Sentito il magistrato che coordina le indagini, il taxi è stato sequestrato. Qualche ora dopo, il conducente si è costituito presso gli uffici della Polizia Locale ed è stato deferito all’Autorità giudiziaria per fuga e omissione di soccorso. Le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità delle persone coinvolte.

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