Dramma a Napoli, studentessa 24enne investita da un’auto pirata: è grave

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Ieri sera alle 23:00 circa in Viale Anton Dohrn si è verificato un grave incidente stradale nel quale una giovane studentessa di 24 anni, originaria di Lecce, e’ stata investita da un autoveicolo il cui conducente è scappato senza prestare soccorso.

L’incidente si è verificato alle 23 di ieri sera quando la 24enne, in compagnia di un gruppo di amici, stava attraversando il Viale Dohrn, da lato mare verso la Villa Comunale. Giunta al centro della careggiata e’ stata investita da un autoveicolo che percorreva la stessa strada con direzione di marcia Piazza della Repubblica. Subito dopo l’impatto il conducente del veicolo, al momento ignoto, si e’ allontanato senza prestare soccorso. Subito gravi sono apparse le condizioni della giovane studentessa leccese che e’ stata trasportata, dal personale del 118, presso l’ospedale del Mare dove rimane ricoverata in gravi condizioni. Sul posto è’ presente il personale dell’Infortunistica Stradale della Polizia Locale di Napoli che sta eseguendo i rilievi tecnici, sta ascoltando testimoni e sta acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza per poter individuare l’autoveicolo datosi alla fuga.