Dramma a Sorrento, giardiniere muore vicino la Cattedrale

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Questa mattina alle 10:45 circa, presso la cattedrale dei Santi Filippo e Giacomo, un 64enne di Massa Lubrense è precipitato dal muro perimetrale del cortile interno vicino al campo sportivo. L’uomo stava verosimilmente rimuovendo delle erbacce ed è morto sul colpo a Sorrento. Sul posto i carabinieri della stazione di Sorrento e, per i rilievi, quelli del nucleo investigativo di Torre Annunziata. Indagini in corso per ricostruire dinamica.