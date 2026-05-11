Girava in strada con la pistola giocattolo, 22enne preso a Marano

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I carabinieri della Compagnia di Marano insieme ai militari della locale stazione hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi Raffaele Nitrone in via Veneto. I carabinieri stanno effettuato un controllo alla circolazione. Sta per arrivare una Smart, voglio fermarla. La paletta si alza ma l’auto continua la corsa, non è intenzionata a fermarsi.

Va seguita. I militari gli sono dietro e l’auto sfreccia tra le vie delle città. Prima una svolta a destra poi a sinistra ed è costretta a fermarsi. Davanti c’è gazzella mentre alla guida c’è il 22enne. Controllato è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso, 2 coltelli a serramanico e dei guanti neri. Arrestato è stato portato in carcere è ora in attesa di giudizio.

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