Paolo Caprio, un giovane di 40 anni, è morto nella notte durante una rissa in una stazione di servizio sulla Strada provinciale 231 tra Modugno e Bitonto, in provincia di Bari. La rissa, scoppiata alle 3 per motivi da accertare, avrebbe coinvolto due gruppi di giovani. Uno di loro avrebbe colpito il 40enne con due pugni sul volto facendolo cadere a terra. Nella caduta la vittima avrebbe battuto violentemente la testa.

A colpirlo mortalmente sarebbe stato un 20enne che poche ore fa si è costituto in caserma.

Il giovane, assistito dal suo avvocato, riporta il Quotidiano Nazionale, è stato interrogato dai Carabinieri che grazie alle telecamere di videosorveglianza lo hanno subito individuato.