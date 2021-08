Tragedia questa mattina a Cicciano dove una donna di 80 anni è caduta dalla scala a pioli della sua abitazione mentre cercava di stendere il bucato appena lavato. A riportare la notizia è Il Mattino.

La donna avrebbe perso l’equilibro, battendo violentemente la testa sul pavimento. Purtroppo per lei non c’è stato nulla da fare. Ad allertare i soccorsi è stato il marito, che udendo il tonfo si è subito accorto di quanto fosse accaduto. Giunti sul posto, però, i medici del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della pensionata. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Cicciano che hanno svolto i rilievi del caso e sentito le testimonianze dei familiari.