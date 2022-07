Droga al Rione Traiano, assolto giovane accusato di spaccio

Droga al Rione Traiano, si è è celebrato ieri il processo a carico di Enrico Petitto e Antonio Mormone: quest’ultimo nel 2017 fu arrestato nel corso di un’attività di polizia giudiziaria all’interno del Rione Traiano per aver ceduto della sostanza stupefacente ad un terzo soggetto.

Fermato l’acquirente e portato in caserma, questi ammise l’acquisto e riconobbe in foto il Mormone. Non solo, durante il riconoscimento, lo stesso testimone riconobbe anche Petitto, sostenendo che mesi prima aveva acquistato anche da lui. Sulla base di tale indizio la Procura avanzò la richiesta di giudizio anche per Petitto che, dopo le osservazioni della difesa (rappresentata dall’avv. Angelo De Falco dello Studio legale Gallina) è stato assolto perché il fatto non sussiste.

La difesa, puntava sulla impossibilità di comprendere qualità e quantità dell’eventuale sostanza acquistata e, per questo, l’impossibilità di giungere ad una sentenza di condanna.

La decisione è stata presa dalla I sezione penale del tribunale di Napoli. Petitto balzò all’onore delle cronache qualche anno fa quando emerse tra i testimoni dell’omicidio di Davide Bifolco, il giovane ucciso mentre scappava dopo un controllo da parte dei carabinieri.