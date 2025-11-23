PUBBLICITÀ
Droga dello stupro, scatta il blitz a Giugliano

Alfonso D'Arco
Alfonso D'Arco
Ultima modifica:
Euforia, percezioni sensoriali amplificate, allucinazioni, disinibizione, aumento dell’energia.
Sono solo alcuni degli effetti dell’ecstasy.
Pillole, cristalli o polvere le sue forme, diffuse tra chi affolla i locali della movida notturna e cerca uno sballo a basso costo. Il sequestro dei carabinieri di Giugliano è per certi versi inedito, nelle quantità ma soprattutto nella varietà e nella qualità dello stupefacente rinvenuto. Inizia tutto da un controllo stradale. I militari della sezione radiomobile fermano un’auto e uno dei passeggeri sembra agitato.
Il motivo è presto detto. Addosso nasconde diverse bustine di ecstasy.
Una contiene polvere rosa, un’altra 1 pillola blu e 4 rosa. E ancora 2,8 grammi di polvere beige, 2 bustine di ecstasy cristallizzata. Nel campionario anche hashish e 570 euro in contante ritenuto provento illecito. In manette e poi ai domiciliari Joseph Pio Capasso, 25enne del posto.
Risponderà di detenzione di droga a fini di spaccio.

