Droga e camorra al Rione Traiano, rischio stangata per i Cutolo

Vanno incontro ad una vera e propria stangata. Sono i ras e gli affiliati del clan Cutolo un tempo sotto la reggenza di Genny Carra ossia colui che con le sue rivelazioni ha inferto un duro colpo ai clan dell’area flegrea. Dopo il maxi blitz che ha colpito il gruppo alcuni mesi fa è arrivata la requisitoria del pubblico ministero per gli uomini della ’44’ del Rione Traiano. Per Giuseppina Ostinato, moglie del boss Salvatore ‘Borotalco’, il pubblico ministero ha chiesto 12 anni. E’ andata peggio ad Antonio Calone, ras del Casale di Posillipo ‘prestato’ per un periodo al gruppo: per lui la richiesta è di 14 anni. Sempre 12 anni sono stati chiesti per i nipoti della Ostinato, Vincenzo e Ciro Pauciullo. Tutti tirati in ballo da Carra che ha spiegato ai magistrati ruoli e competenze di ogni membro del gruppo (leggi qui l’articolo). Le indagini, poi confluite nell’ordinanza cautelare eseguita nel maggio scorso, hanno permesso di ricostruire l’esistenza e l’operatività del gruppo camorristico capeggiato daCarra, Vincenzo Cutolo (figlio di Salvatore e di Giuseppina Ostinato) e di Francesco Pietrolungo nell’area territoriale del Rione Traiano, facendo luce sulle dinamiche e sulle finalità associative (traffico di stupefacenti ed estorsioni), nonché sulle modalità di gestione della “cassa comune”, funzionale anche al mantenimento degli affiliati detenuti e dei loro familiari.

L’articolo precedente: le ‘buste paga’ del clan Cutolo

Nel clan Cutolo del Rione Traiano la gerarchia dei ras era misurata anche dai singoli stipendi. Cifre da capogiro a dimostrazione di quanto fosse remunerativo l’affare droga tra via Marco Aurelio e dintorni. Ha parlato anche di questo Genny Carra, ex colonnello del gruppo della ’44’ nonchè genero del boss Salvatore Cutolo ‘Borotalco’. Tra i passaggi più significativi dei tanti verbali di Carra quello relativo agli stipendi degli uomini del clan: uno spaccato che rivela la forza economica del gruppo in affari con i Sorianiello della ’99’ tramite la figura di Giuseppe Mazzaccaro, un altro ‘pezzo da novanta’ di quell’autentico mosaico che è l’area flegrea.

Il tariffario dei Cutolo: il ruolo dei fratelli Pauciullo

Come Giuseppina Ostinato, la moglie del boss:«Giuseppina Ostinato è la moglie di Salvatore Cutolo. Il clan Cutolo destina 5.000 euro al mese a Salvatore Cutolo, che sono consegnati alla Ostinato. Dal 2007 il pagamento è sempre stato regolare. La Ostinato sa che i soldi vengono dai proventi illeciti del clan». Oppure i suoi nipoti Ciro e Vincenzo Pauciullo con il primo indicato come elemento di punta del clan della ’44’:«Ciro Pauciullo è affiliato al clan Cutolo con il ruolo di killer. E’ il cugino di Vincenzo Cutolo. Ha partecipato con me alla gambizzazione di un ragazzo affiliato al nostro clan. Questo episodio è avvenuto nel maggio 2019 una settimana prima che mi arrestassero. Percepisce dal clan 5mila euro a settimana ma preleva sporadicamente anche somme dalle piazze di spaccio. Lo lasciamo fare per il ruolo che ha». Sul fratello invece Carra dice:«Vincenzo Pauciullo è uno spacciatore di cocaina ‘a telefono’ che può operare liberamente perchè è fratello di Ciro che è persona di spessore del clan Cutolo».

La piazza di spaccio di via Tertulliano

Tra le altre persone su cui Carra si è concentrato c’è anche Giovanni Perrella:«Gestisce una piazza di spaccio in via Tertulliano che ha una vendita molto forte. Il clan Cutolo acquista un pacco di cocaina da un chilo al prezzo di 30mila euro e lo consegna a Perrella. Questi dalla vendita ricava 60mila euro con relativo guadagno di 30mila euro che viene diviso a metà tra il clan Cutolo e lo stesso Perrella».