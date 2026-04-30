Droga fiutata dal cane Evan, scatta il blitz a San Pietro a Patierno

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L’odore della sostanza era troppo forte. Troppo da non attirare il cane Evan che ha subito riconosciuto la ‘provenienza’. E così sono scattate le manette per il 26enne Umberto Patierno arrestato dagli uomini della squadra investigativa ed operativa del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro).

In particolare durante i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti gli agenti, con l’ausilio di un’unità cinofila antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno controllato l’abitazione di Patierno in via Agello, al confine tra Capodichino e San Pietro a Patierno. Qui, anche grazie al fiuto di Evan, i ‘fantasmi’ hanno rinvenuto tre panetti di hashish del peso complessivo di circa 300 grammi e una stecca della stessa sostanza. In precedenza in un’area comune, sempre nei pressi dello stabile, il cane aveva scoperto altri 200 grammi di sostanza. Per tali motivi per Patierno sono scattate le manette: affronterà adesso l’udienza di convalida.

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