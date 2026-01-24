PUBBLICITÀ
HomeCronacaDroga nei pacchetti di caramelle, blitz fuori al bar a Chiaiano: arrestato...
CronacaCronaca locale

Droga nei pacchetti di caramelle, blitz fuori al bar a Chiaiano: arrestato 26ennne

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Droga nei pacchetti di caramelle, blitz fuori al bar a Chiaiano: arrestato 26enne
Droga nei pacchetti di caramelle, blitz fuori al bar a Chiaiano: arrestato 26enne
PUBBLICITÀ

Pusher ambulanti nel mirino dei carabinieri. Siamo nel quartiere Chiaiano e i carabinieri della locale stazione notano una persona all’interno di un bar a via Santa Maria a Cubito. L’uomo non ha l’aria del tipico cliente ma si muove con fretta. Quell’atteggiamento insospettisce i militari che decidono di approfondire.

La persona controllata è il 26enne Giovanni Grillo, del posto e già noto alle forze dell’ordine. Nelle tasche del 26enne ci sono 30 grammi di hashish già suddivise in dosi e 370 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. La droga era stata nascosta in pacchetti per le caramelle. L’uomo aveva con sé anche un tirapugni. Anche l’arma è stata sequestrata.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati