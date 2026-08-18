Droga nella “99”, già fuori i due arrestati di Ferragosto

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Sono stati già scarcerati i due uomini arrestati a Ferragosto dai carabinieri. Si tratta di Alfredo Fasano e Giorgio Sommaiuolo. I carabinieri hanno arrestato i due uomini, di 53 e 41 anni, perché sorpresi all’interno di un locale di via Catone utilizzato per l’attività di spaccio. La zona è quella della ‘99’ del Rione Traiano, famosa perché ritenuta roccaforte del clan Sorianiello.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato 5,30 grammi di cocaina, 2 grammi di crack, 31 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, oltre a materiale per il confezionamento delle sostanze stupefacenti. Dei due, Fasano rispondeva anche di recidiva reiterata semplice.

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Entrambi, in sede di convalida, assistiti dall’avvocato Fabio Segreti, si sono avvalsi della facoltà di non rispondere e il gip, dopo l’interrogatorio, ha accolto le argomentazioni della difesa, applicando ai due la misura degli arresti domiciliari.