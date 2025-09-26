Droga per il clan del Rione Traiano, ras catturato dopo l’evasione

PUBBLICITÀ

Aniello Cotena era stato arrestato il 19 novembre 2022 con l’accusa di associazione finalizzata al traffico di droga, in esecuzione di un’ordinanza emessa dal GIP di Napoli su richiesta della DDA di Napoli. Secondo gli inquirenti, era ritenuto affiliato al clan Petrone-Puccinelli.

Sottoposto ai domiciliari in un’abitazione della provincia di Modena, Cotena vi è rimasto fino allo scorso maggio, quando è evaso facendo perdere le proprie tracce. Secondo le prime ricostruzioni, a suggerire la fuga ci sarebbe un cumulo pene che lo avrebbe costretto a trascorrere oltre 7 anni e mezzo in carcere.

Le indagini, mai interrotte, hanno consentito ai Carabinieri del Nucleo Operativo di Bagnoli di rintracciare il 41enne del Rione Traiano nell’abitazione della madre in via Catone. Il ras è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.