Droga al Rione Traiano, smantellato il nuovo gruppo dei Cotena

Un gruppo nato come ‘costola’ dei Puccinelli ma capace col tempo di ritagliarsi un ruolo autonomo nello spaccio di droga. Questo quanto scoperto dai carabinieri della Compagnia di Bagnoli che ieri mattina all’alba hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di 10 indagati (6 in carcere e 4 agli arresti domiciliari), gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. L’attività̀ investigativa, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia partenopea e condotta dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Bagnoli, ha documentato l’esistenza nel Rione Traiano di un’associazione dedita allo spaccio di stupefacenti di vario genere (cocaina, marijuana e hashish) attiva anche durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Covid -19. Al vertice del gruppo del parco Ises Aniello Cotena detto ‘o chi, indicato come il referente del gruppo. Sotto di lui una fitta rete di presunti affiliati come Vincenzo Delle Cave, Gaetano Minichini, Ciro Muzzico, Gennaro Pirozzi, Luigi Sebillo, Marco Calandra, Mirko Parlato, Enrico Pizzo e Luca Tuccillo.

I ruoli nella piazza dei Cotena al Rione Traiano

Come ricostruito nell’ordinanza firmata dal gip Francesco De Falco Giannone ogni componente del gruppo aveva un proprio ruolo. L’attività di indagine dei carabinieri ha permesso di scoprire che la piazza era organizzata su più turni con Luigi Sebillo che aveva il ruolo di rifornire la piazza di spaccio e controllare ogni individuo sopraggiunto per evitare che appartenenti alle forze dell’ordine potessero camuffarsi fingendosi acquirenti ed accedere con tale stratagemma nella “piazza”); Calandra invece doveva preparare le dosi nella stanza interna della piazza e consegnarle agli acquirenti attraverso una cancellata. Gennaro Pizzi invece, dopo aver consegnato le dosi, comunicava gli ordini agli altri affiliati. Poi vi era un secondo turno e un terzo che iniziava all’una. A capo di tutto Aniello Cotena che dirigeva, anche con modi autoritari, gli altri affiliati.