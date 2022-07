Droga sulla piazza della ‘Sposa’, arrestato e subito scarcerato

E’ durata meno di ventiquattro ore la permanenza in carcere di Roberto Adamo, 54enne dei Quartieri spagnoli. L’uomo, considerato vicino ad ambienti della malavita della zona e in particolare al gruppo Furgiero-Avoletto (che controlla la piazza di vico Canale a Tavernapenta, la cosiddetta ‘Sposa’) è stato infatti scarcerato durante l’udienza di convalida e sottoposto al regime degli arresti domiciliari. Adamo era stato arrestato ieri pomeriggio gli agenti del Commissariato Montecalvario, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti, nel transitare tra via De Deo e vico Canale a Taverna Penta hanno notato una persona che, alla loro vista, ha iniziato ad urlare per mettere in fuga un uomo che, in quel momento, stava uscendo da uno stabile. «Accort, stann e guardie», queste le frasi urlate dal ‘palo’ per permettere ad Adamo di guadagnare la fuga. Tutto inutile. I poliziotti hanno raggiunto e bloccato l’uomo trovandolo in possesso di un contenitore con 8 involucri contenenti tre grammi circa di cocaina, un telefono cellulare e 30 euro, mentre il «palo» è stato trovato in possesso di un coltello tattico di una lunghezza complessiva di 10 cm. Adamo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre il complice, identificato per un 45enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per lo stesso reato e per porto abusivo di armi. Durante l’udienza di convalida decisive si sono rivelate le argomentazioni dei suoi legali, gli avvocati Antonio Rizzo e Leopoldo Perone, che sono riusciti così ad ottenere per il loro assistito gli arresti domiciliari.