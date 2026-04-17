Due incidenti in poche ore nel Salernitano, Bartolomeo e Francesco avevano 56 e 44 anni

PUBBLICITÀ

Due gravi incidenti stradali hanno segnato le ultime ore in provincia di Salerno, causando la morte di due persone.

Il primo tragico episodio si è verificato nella tarda mattinata di ieri lungo la SS18, a Eboli, nei pressi del Cilento Outlet Village. A perdere la vita è stato Bartolomeo Ricciardi, 56enne residente a Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, nell’incidente sono rimasti coinvolti tre veicoli: una Fiat 500, una BMW X6 e un’Opel Mokka. L’impatto, particolarmente violento, è stato fatale per l’uomo, che viaggiava a bordo della Fiat 500. Gli altri due conducenti sono rimasti feriti e sono stati soccorsi e trasferiti in ospedale per le cure necessarie. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Vopi, che hanno potuto soltanto constatare il decesso, insieme ai carabinieri, alla polizia stradale e alla polizia locale, impegnati nei rilievi per chiarire con precisione la dinamica dell’accaduto.

PUBBLICITÀ

Il secondo incidente mortale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 21, a Sarno, non lontano dal mercato ortofrutticolo. A perdere la vita è stato il 44enne Francesco Marcigliano, che viaggiava in sella alla sua moto. Secondo le prime informazioni, l’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo dopo un impatto con un’auto, finendo rovinosamente sull’asfalto. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari del 118, giunti sul posto insieme alle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica e accertare le cause dell’incidente.