Le voci iniziate a circolare in piazza Matteotti nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre, circa il possibile esonero del mister Gianluca Colavitto sono state confermate.

E’ finita tra il Giugliano e mister Colavitto, c’è la risoluzione del contratto

Tra l’allenatore puteolano e il Giugliano, il rapporto si è ufficialmente interrotto dopo sole due giornate di campionato: non si è trattato di esonero, bensì di risoluzione consensuale del contratto in essere, come specificato nel comunicato della società gialloblù.

Si tratta di un record per il campionato italiano: infatti il Giugliano è stata la prima società professionistica tra Serie A, B e C ad interrompere il rapporto con il proprio allenatore.

Il nuovo allenatore verrà annunciato entro il pomeriggio di domani, venerdì 5 settembre. Al momento sembra essere una corsa a due tra Emanuele Troise e Mirko Cudini, ma non è escluso l’effetto sorpresa. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere il nome del nuovo tecnico gialloblù.

Qui il comunicato ufficiale sul sito del Giugliano Calcio.