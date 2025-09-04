PUBBLICITÀ
Sport

E' finita tra il Giugliano e mister Colavitto, c'è la risoluzione del contratto

Nicola Avolio
Nicola Avolio
E' finita tra il Giugliano e mister Colavitto, c'è la risoluzione del contratto
E' finita tra il Giugliano e mister Colavitto, c'è la risoluzione del contratto
Le voci iniziate a circolare in piazza Matteotti nella serata di ieri, mercoledì 3 settembre, circa il possibile esonero del mister Gianluca Colavitto sono state confermate.

E’ finita tra il Giugliano e mister Colavitto, c’è la risoluzione del contratto

Tra l’allenatore puteolano e il Giugliano, il rapporto si è ufficialmente interrotto dopo sole due giornate di campionato: non si è trattato di esonero, bensì di risoluzione consensuale del contratto in essere, come specificato nel comunicato della società gialloblù.

Si tratta di un record per il campionato italiano: infatti il Giugliano è stata la prima società professionistica tra Serie A, B e C ad interrompere il rapporto con il proprio allenatore.

Il nuovo allenatore verrà annunciato entro il pomeriggio di domani, venerdì 5 settembre. Al momento sembra essere una corsa a due tra Emanuele Troise e Mirko Cudini, ma non è escluso l’effetto sorpresa. Le prossime ore saranno cruciali per conoscere il nome del nuovo tecnico gialloblù.

Qui il comunicato ufficiale sul sito del Giugliano Calcio.

Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

