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È morto ieri, venerdì 20 novembre, l’anziano 70enne vittima di un incidente stradale avvenuto ad Afragola il 6 novembre scorso, mentre percorreva in bici via Cinque Vie. L’uomo si era schiantato contro un camion, restando gravemente ferito a terra.

Il conducente del mezzo si era prima fermato, poi era fuggito, lasciando il 70enne a terra agonizzante. Ma era stato individuato quasi subito dalla Polizia Locale, guidata dal Comandante Antonio Piricelli. Purtroppo, il 70enne è deceduto dopo circa due settimane di ricovero. Adesso spetterà all’autopsia accertare se l’incidente sia stato determinante nelle cause della morte.

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E’ morto l’anziano travolto in bici ad Afragola, camionista l’aveva lasciato a terra agonizzante

Sulla vicenda è aperta una inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli Nord, indagini delegate alla Polizia Locale di Afragola, diretta dal Colonnello Piricelli. I due uomini che si trovavano a bordo del camion sono stati identificati e denunciati per omissione di soccorso. Adesso, bisognerà valutare l’eventuale variazione del reato.

Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Secondo le prime informazioni, il 70enne stava viaggiando a bordo della bicicletta quando, per motivi in corso di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo, finendo per impattare contro il camion. Soccorso dal personale sanitario, l’uomo era stato poi ricoverato in gravi condizioni. I presenti avevano anche provato ad aiutarlo, mentre i medici avevano tentato di rianimarlo per 20 minuti.

I caschi bianchi precipitatisi sul posto avevano avviato subito le indagini. Grazie alle testimonianze raccolte e ad altri elementi acquisiti è stato possibile identificare in tempi record le due persone che erano a bordo del camion, entrambe italiane e residenti ad Afragola, che sono state denunciate. La polizia locale ha poi sequestrato l’autocarro e la bici e sta proseguendo le indagini.

La salma, intanto, è stata messa sotto sequestro per l’esame autoptico che si svolgerà nei prossimi giorni.