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Gianni De Gennaro è stato uno degli uomini più influenti delle istituzioni italiane. Ex capo della Polizia di Stato, dirigente dell’intelligence e manager pubblico, ha attraversato decenni di storia repubblicana ricoprendo incarichi di primo piano nel settore della sicurezza nazionale.

Nato a Reggio Calabria il 14 agosto 1948 e laureato in Giurisprudenza, entrò in Polizia nel 1973. La sua carriera fu caratterizzata soprattutto dalla lotta alla criminalità organizzata. Negli anni Ottanta collaborò con il giudice Giovanni Falcone nelle indagini contro Cosa nostra, partecipando anche alle attività investigative legate al pentito Tommaso Buscetta.

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Nel 1993 diventò direttore della Direzione investigativa antimafia (DIA), mentre nel maggio 2000 fu nominato capo della Polizia, incarico mantenuto fino al 2007. Durante il suo mandato si verificarono i drammatici fatti del G8 di Genova del 2001, compresa l’irruzione nella scuola Diaz, una delle pagine più controverse della storia delle forze dell’ordine italiane.

Il rapporto con Napoli e la Campania rappresentò un altro capitolo significativo della sua carriera. Nel gennaio 2008,durante il governo Prodi, De Gennaro fu nominato commissario straordinario per l’emergenza rifiuti in Campania.In quel periodo Napoli viveva una delle crisi ambientali più gravi della sua storia, con montagne di immondizia nelle strade, roghi e proteste popolari.

Il suo quartier generale venne stabilito a Palazzo Salerno, in piazza del Plebiscito. Il compito era riportare la situazione sotto controllo, organizzare la rimozione dei rifiuti e individuare siti di stoccaggio. La gestione interessò anche territori come Chiaiano, nell’area nord di Napoli, provocando contestazioni e proteste da parte dei residenti. L’incarico terminò nel maggio 2008.

Successivamente De Gennaro tornò ai vertici delle istituzioni: guidò il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), ricoprì incarichi di governo e fu presidente di Finmeccanica, poi diventata Leonardo.

Negli ultimi sviluppi della sua vicenda personale e giudiziaria, il suo nome è stato associato a un’indagine della Procura di Caltanissetta relativa a presunti depistaggi sulle indagini della strage di via D’Amelio. Le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nelle sedi giudiziarie.

La notizia della sua morte per suicidio ha suscitato forte attenzione nel mondo politico e istituzionale. Si chiude così una vicenda umana e professionale complessa, segnata da incarichi prestigiosi, passaggi controversi e un rapporto diretto con alcune delle pagine più difficili della storia italiana recente.