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Il ministro della Giustizia ha disposto l’applicazione del regime di carcere duro nei confronti di Michele Senese, ritenuto dagli inquirenti uno dei principali esponenti della criminalità organizzata romana. La notifica del decreto di sottoposizione al regime previsto dall’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario è arrivata ieri sera nel carcere di Catanzaro, dove Senese è attualmente detenuto. Il provvedimento comporta una drastica limitazione dei contatti con l’esterno, con l’obiettivo di impedire eventuali comunicazioni con ambienti criminali.

La decisione arriva in una fase particolarmente delicata del percorso giudiziario del boss, che ha recentemente affidato la propria difesa all’avvocato cassazionista Dario Vannetiello, del Foro di Napoli. Il legale è stato incaricato di occuparsi del ricorso in Cassazione relativo all’ordinanza del Tribunale del Riesame di Roma, nell’ambito del procedimento che vede Senese accusato di essere il mandante dell’omicidio di Fabrizio Piscitelli, conosciuto come Diabolik. Il ricorso presentato contro la misura cautelare è stato recentemente respinto.

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Non è la prima volta che l’avvocato Vannetiello assiste Michele Senese in procedimenti di particolare rilevanza. Soltanto alcuni mesi fa, nel processo romano denominato «Affari di famiglia», la Suprema Corte aveva accolto le argomentazioni della difesa, annullando la sentenza di condanna e disponendo un nuovo giudizio davanti alla Corte d’Appello di Roma per una nuova valutazione sul trattamento sanzionatorio.

Nella nota diffusa dal legale viene ripercorsa anche la lunga vicenda giudiziaria relativa all’omicidio di Giuseppe Carlino, boss della Marranella, ucciso il 10 settembre 2001 a Torvaianica. Il procedimento, durato oltre quindici anni, vide coinvolti diversi imputati e un articolato confronto tra accusa e difesa. Senese e Domenico Pagnozzi evitarono l’ergastolo, inizialmente inflitto in primo grado, ottenendo una condanna a 30 anni di reclusione dopo il riconoscimento del rito abbreviato e l’esclusione dell’aggravante mafiosa in appello.

La Procura generale aveva continuato a chiedere il carcere a vita anche nei successivi gradi di giudizio, ma la difesa riuscì a resistere al ricorso fino alla Cassazione del 2017. Nello stesso procedimento arrivò anche l’assoluzione di Clemente Fiore, inizialmente condannato a 30 anni in primo grado e successivamente assolto accogliendo le richieste difensive.

La notifica del 41 bis segna ora un nuovo passaggio nella vicenda giudiziaria di Michele Senese, con il regime detentivo speciale che punta a interrompere i collegamenti tra i detenuti e le organizzazioni criminali operanti all’esterno.