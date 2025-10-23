PUBBLICITÀ

«Me credevo fosse ‘na botta de sonno, invece era un tumore al cervello». La battuta pronta anche nell’annunciare la malattia, mentre pronti non erano a salutarlo quanti lo hanno conosciuto.

Luigi Martini, Gigi per gli amici, è morto a 31 anni per un Astrocitoma anaplastico che non gli ha lasciato scampo.

È morto Luigi Martini, il giovane attore stroncato dal brutto male a 31 anni

La notizia della morte del giovane attore e creator è arrivata online, sui social dei The CereBros, che ricordano l’amico e collega con dolore e affetto: «Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità. Gigi era una persona pura, fin troppo, un gigante buono. Gli bastava recitare e gli bastava Roma. Gigi era puro talento. Quello sguardo, quell’intensità e quei tempi comici… restano nelle nostre produzioni e nei cuori di tutti. Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo. Siamo stati insieme un tempo piccolo, ma ora eterno».

Luigi Nicolas Martini aveva compiuto 31 anni a giugno. Prima chef, poi attore, neanche la malattia era riuscita a fermare le sue due grandi passioni. Dai suoi profili social, TkTok e Instagram, aggiornava i follower sul decorso della malattia che lo aveva colpito per la prima volta nel 2020 per poi tornare nel 2024. Gigi aveva scritto anche un libro, “A me gnocchi please”, una raccolta di ricette romane in rima.