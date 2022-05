Elezioni a S. Antimo, si ritira anche Mario Verde: “Decisione sofferta ma inevitabile”

Un altro colpo di scena a Sant’Antimo, se non è record poco ci manca. Dopo Arcangelo Cappuccio, anche Mario Verde ha deciso di fare un passo indietro e di ritirare la sua candidatura. Le motivazioni sono spiegate in un comunicato stampa diffuso da Giusy Ferriero, responsabile della lista Sant’Antimo Libera. “Come molti avranno appreso qualche giorno fa, la nostra coalizione aveva individuato nella figura di Mario Verde tutte le caratteriste necessarie per adeguatezza e preparazione come rappresentante e candidato a sindaco del gruppo. In questi giorni molti sono stati gli avvenimenti che hanno portato alla seguente riflessione: Ci stiamo ritrovando in un momento devastante della politica nostrana, dove i più attuano mezzi moralmente discutibili per il fine unico di concorrere alla poltrona. Questa politica non ci rappresenta, questo atteggiamento non possiamo condividerlo, lo scenario che si sta manifestando su Sant’Antimo da parte della maggior parte dei politici raccattatori di candidati è esattamente questo: “Tu si perché mi servi, – Tu no perché puoi valere qualcosa in più a me, Tu hai un difetto quindi no,Lui ha lo stesso difetto però è più gestibile, quindi lui lo giustifico l’altro no”

Non sono mancati i riferimenti all’eccessiva eterogeneità dei gruppi: “Liste, nomi, articoli e comunicati stampa senza una logica e senza un senso, accozzaglie prive di qualsivoglia linea guida, un miscuglio di correnti politiche che mi auguro non si trasformino in un uragano devastante per il paese. L’idea di uguaglianza stracciata e gettata nella pattumiera, due pesi e due misure, criteri “inventati”, giustificazioni becere e banali. Signori i circhi sono belli ma con i mangiafuoco di turno bisogno tenere alta la guardia, il paese dei balocchi come ben sapete non esiste e non è realizzabile. Pertanto, la coalizione con a capo la lista civica S.Antimo Libera nell’espressione del candidato a sindaco Mario Verde si ritira ufficialmente dalla tornata elettorale per le amministrative del 12/06/2022. Decisione sofferta ma inevitabile, chiediamo scusa a tutti i nostri elettori e sostenitori ma siamo certi capiranno le motivazioni. I cittadini non sono stupidi e sanno leggere perfettamente gli avvenimenti che li circondano, mi auguro e ci auguro di riuscire a farlo anche in cabina elettorale, perché in quel momento state decidendo le sorti del nostro paese”. In corsa per la fascia tricolore restano Massimo Buonanno e Giuseppe Italia, ma un terzo fronte potrebbe uscire allo scoperto nelle prossime ore.