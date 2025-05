Elezioni Giugliano, Bifaro (Fdi): “I cittadini hanno scelto la continuità dell’amministrazione Pirozzi”

PUBBLICITÀ

Non c’è tanta voglia di parlare tra le fila del centrodestra dopo la cocente sconfitta che ha riconsegnato ancora una volta la guida della città al centrosinistra. L’unico, al momento a metterci la faccia, è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Emanuele Bifaro, che ha commentato il trionfo di Diego D’Alterio ed i dati, seppur parziali dello scrutinio in centro e in fascia costiera.

“Ci aspettavamo un risultato migliore in particolar modo in centro, ad ogni modo faccio l’in bocca al lupo al nuovo sindaco, che si troverà a governare una città devastata e su cui pende ancora la decisione su un’eventuale scioglimento – ha dichiarato l’esponente di Fdi -Nonostante il mal governo del centrosinistra i cittadini hanno scelto dare nuovamente fiducia a loro e adesso analizzeremo i risultati della coalizione e poi decideremo da dove ricominciare per costruire un centrodestra forte che possa fare il proprio dovere in consiglio comunale”.

PUBBLICITÀ

Bifaro ha anche analizzato quanto accaduto in fascia costiera, dove gli elettori si sono schierati in modo abbastanza netto in favore di Diego D’Alterio e del centrosinistra.

“Si tratta di una parte della città che vive un certo distacco rispetto al centro – ha chiuso il coordinatore giuglianese di Fratelli d’Italia – Hanno votato il 35% degli aventi ha scelto D’Alterio e quindi la continuità dell’amministrazione Pirozzi”.

PUBBLICITÀ