Elezioni Giugliano: exploit del Pd, tengono Fdi e Fi e Pezzella resta fuori

Emergono i primi verdetti all’esito delle elezioni amministrative che hanno portato all’elezione di Diego D’Alterio come sindaco di Giugliano.

Sono stati già attribuiti i seggi con il Partito Democratico che ne ha conquistati ben 7 e la civica Giugliano Democratica con 4 consiglieri eletti. Ottima l’affermazione delle due realtà del litorale con la lista Guarino che becca 3 poltrone e il Comitato Civico Costiero addirittura 2.

Infine due seggi a testa per Italia Viva e e Azione.

Per quanto riguarda l’opposizione, Giovanni Pianese dovrà accontentarsi di una scranno come consigliere di opposizione (da capire se resterà o meno in Assise), mentre Fratelli d’Italia e Forza Italia ne avranno 3 a testa. Noi con Giugliano si ferma, invece, a 2: chiudono Psi, Vivere Giugliano e Udc con un consigliere ciascuno.

Non tornerà, infine, in consiglio comunale Salvatore Pezzella, la cui corsa solitaria non ha prodotto l’obiettivo minimo della conquista di almeno un seggio.

