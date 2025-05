Elezioni Giugliano, plebiscito per D’Alterio in fascia costiera: che mazzata per il centrodestra

PUBBLICITÀ

Elezioni Giugliano. Diego D’Alterio è a un passo dalla vittoria, in realtà manca soltanto la certezza della matematica ma di fatto l’esponente dei democrat è il nuovo sindaco di Giugliano.

D’Alterio ha steccato di oltre 4mila voti Giovanni Pianese e si appresta a tagliare il traguardo dove ad attenderlo ci sarà la fascia tricolore della terza città della Campania. Una vittoria che ha le sue fondamenta sul litorale, dove non c’è praticamente stata partita. Le due liste a trazione marittima (la lista civica Dalla Costa al Centro che fa riferimento a Luigi Guarino e Comitato Civico Costiero) hanno dato quella marcia in più alla coalizione di centrosinistra, che è comunque stata presente in toto nel IV Circolo Didattico, nella scuola media don Salvatore Vitale e nel VIII Circolo, ovvero i tre plessi elettorali individuati per gli abitanti di Licola, Varcaturo e Lago Patria.

Su 25 sezioni c’è stato un dominio totale di D’Alterio che ha sfiorato il 70% dei voti sulla fascia costiera: numeri che non possono essere sottovalutati e che dovranno portare ad una seria riflessione i leader del centrodestra, incapaci di essere persuasivi in una fetta del territorio che si è dimostrata decisiva in questa tornata elettorale.

