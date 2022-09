Elezioni a Napoli e provincia, sul voto l’incognita del maltempo

Un forte temporale sta caratterizzando la giornata di oggi, domenica 25 settembre, a Napoli e provincia. La temperatura stamattina è piuttosto bassa rispetto ai giorni scorsi, tra i 17 e i 19 gradi, e le precipitazioni si stanno facendo sempre più diffuse sul capoluogo. Non mancano venti forti provenienti da Sud. Come riportato da Napoli Today incombe dunque l’allerta meteo che la Protezione civile ha diramato. Al momento non si segnalano danni, ma non è raro che precipitazioni intense e durature come quella in corso siano a monte di numerosi interventi dei vigili del fuoco, sia in città che nell’hinterland. Un’altra conseguenza del temporale è il peggioramento della viabilità e della mobilità in generale. Un problema ancora più stringente se si considera che oggi si vota, e non è escluso che questo possa comportare un’ulteriore crescita di un’astensione che si prevede già a livelli record. Ad esempio ieri sera – venuto a conoscenza dell’allerta meteo – il sindaco di Bacoli, nell’area flegrea, ha invitato “la cittadinanza ad assumere tutte le cautele necessarie durante i brevi tragitti che si dovranno percorre verso il seggio elettorale, preferendo le ore della giornata in cui i fenomeni saranno meno intensi”. Per quanto riguarda domani, infine, si attendono le decisioni dei sindaci dell’area metropolitana sull’eventuale chiusura di scuole, parchi e cimiteri.