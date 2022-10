Fuga dal carcere terminata, detenuto catturato per la seconda volta

Catturato dalla Polizia Penitenziaria Emanuele Aruanno, detto “la volpe”. Il 57enne fuggì il 12 settembre dal carcere di Altamura, condannato per reati sessuali.

L’ALTRA EVASIONE DI EMANUELE

Venne scoperto ad Altamura nel dicembre del 2015, nascosto in una villetta di campagna, Emanuele Aruanno evase nel mese di marzo da una comunità di Putignano dopo esser stato condannato nel 2012 per una violenza sessuale perpetrata a danno di una minore nel lontano 2004.

All’epoca l’uomo stava scontando la pena di sei anni e mezzo di reclusione. Le indagini per individuare, l’allora 50enne, partirono da Andria e furono condotte della Compagnia dei Carabinieri che dopo circa due mesi di attività, strinsero il cerchio attorno all’uomo sino al ritrovamento nella notte di dicembre. Immediate le manette ed il trasferimento in carcere. Lo stesso Aruanno, detto “La volpe”, ha diversi procedimenti a carico.