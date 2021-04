Il Rione Sanità piange Enrico Guazzo. Il giovane è stato stroncato da un arresto cardiaco a soli 38 anni. A dare il triste annuncio un post sul gruppo Facebook ‘Abitanti del Rione Sanità, Napoli e non’: “Il Rione Sanità piange l’ennesimo figlio del quartiere. Oggi è venuto a mancare molto giovane nostro fratello Enrico. Le nostre più sentite condoglianze alla Famiglia Guazzo per il caro figlio”, si legge. Tantissimi i commenti di chi lo ricorda come un uomo dal cuore grande e gentile come pochi.

Enrico Guazzo lascia la moglie Giusy. I funerali si terranno domani pomeriggio alle 15, presso la chiesa San Vincenzo al Rione Sanità.

Il ricordo di chi conosceva Enrico Guazzo

“Enrico Guazzo un ragazzo giovanissimo, uno di quei bravissimi ragazzi una famiglia x bene. Sentite condoglianze un abbraccio forte alla famiglia”, scrive Antonella.

Fabio, invece, commenta: “Condoglianze alla famiglia…Che la terra ti sia lieve…Sempre le brave persone vanno via”.

Tantissimi poi i commenti di chi lo ricorda come una persona davvero speciale.

