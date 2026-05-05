Era la roccaforte del clan Gionta, parte l’abbattimento di Palazzo Fienga

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C’è anche la Città Metropolitana di Napoli a Torre Annunziata stamattina, alle ore 12, dopo un’attesa di 11 anni, inizieranno i lavori di demolizione di palazzo Fienga, la storica fortezza del clan Gionta e oggi confiscata.

Insieme con il Ministro alle Infrastrutture e a quello dell’Interno, accanto al Procuratore nazionale antimafia, al Prefetto di Napoli, al Sindaco di Torre Annunziata e a tanti rappresentanti istituzionali c’è, infatti, anche il Sindaco della Città Metropolitana ad assistere alla caduta della prima pietra dell’edificio che per 50 anni ha rappresentato il simbolo del potere camorristico nell’area vesuviana.

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Il potere narrato dal giovane cronista de Il Mattino, Giancarlo Siani, che pagò con la vita il suo coraggio: il 23 settembre del 1985 fu ucciso dai colpi di quella stessa camorra che in quel palazzo prendeva le sue decisioni di dolore e morte. Al posto di palazzo Fienga sorgeranno ora una piazza e un parco pubblico. L’auspicio è di dare, con la partecipazione dei cittadini, un volto nuovo a un’area per anni vittima del degrado e della criminalità.