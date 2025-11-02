PUBBLICITÀ
HomeCronacaEsce da un locale e viene sparato, tragedia sfiorata a Napoli
CronacaCronaca locale

Esce da un locale e viene sparato, tragedia sfiorata a Napoli

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Esce da un locale e viene sparato, tragedia sfiorata a Napoli
Esce da un locale e viene sparato, tragedia sfiorata a Napoli
PUBBLICITÀ

Un ragazzo di 16 anni è stato ferito questa mattina da colpi d’arma da fuoco in via Scarfoglio, a Napoli.

Secondo quanto hanno riferito alla polizia gli amici, all’uscita da un locale il giovane e i compagni sono stati avvicinati da un uomo a piedi che, hanno riferito, avrebbe sparato al 16enne prima di allontanarsi.

PUBBLICITÀ

Portato all’Ospedale del Mare non è ritenuto in pericolo di vita. Sul fatto indagano la Squadra Mobile e gli uomini dell’ufficio di Prevenzione generale della Questura di Napoli.

Spari nella notte a Boscoreale, Pasquale ucciso dal colpo di pistola

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati