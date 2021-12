Si ferma con l’escort sull’Appia, poi la folle fuga: ha confuso le sirene con le luminarie natalizie

L’atmosfera natalizia è sempre una delle più attese dell’anno. A volte, però, può davvero giocare brutti scherzi, come ha fatto proprio recentemente ad un uomo sull’Appia, tra Capua e San Tammaro. Quest’ultimo si era fermato lungo la Statale e proprio lì si era fermato per ‘contrattare‘ la prestazione con una giovane a bordo strada. La sua attenzione, però, è stata improvvisamente attirata da una luce blu. La scarsa luminosità della strada però non gli ha permesso di capire che non si trattasse di una sirena ma di una luminaria natalizia installata su un’attività commerciale a poche decine di metri. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Così, con una manovra azzardata, l’autista ha fatto inversione e ha rischiato di travolgere due auto che stavano transitando in quel punto. In quella zona, gli agenti hanno sanzionato 50 automobilisti in due mesi, molti dei quali proprio dopo l’ordinanza anti-prostituzione firmata dal sindaco D’Angelo.