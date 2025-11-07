Esplosione in un appartamento a Nola, donna portata in ospedale

PUBBLICITÀ

Ieri sera, i carabinieri della Stazione di Piazzola Di Nola sono intervenuti in via Castellammare 147, Nola – frazione Piazzolla, per un’esplosione in un’abitazione. Da un primo sopralluogo, l’esplosione sarebbe stata provocata da un’eccessiva pressione all’interno di una conduttura, che avrebbe causato un violento rilascio di gas e la deflagrazione di una parete.

All’interno dell’appartamento si trovava una 68enne che è riuscita a uscire di casa con lievi bruciature ai capelli. È stata poi trasportata al pronto soccorso per le cure necessarie. Non ci sono stati crolli, ma una piccola porzione di muro è caduta sulla strada. Non sono stati riportati danni collaterali. Indagini in corso

