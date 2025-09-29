Minacciano l’imprenditore a Cardito, presi 3 estorsori del clan

PUBBLICITÀ

Stamattina nella provincia di Napoli e Potenza, i carabinieri della Compagnia di Caserta hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 3 persone (un 54enne, un 29enne e un 22enne), già note alle forze dell’ordine, ritenute responsabili di tentata estorsione, in concorso, aggravata dal metodo mafioso.

L’indagine, avviata nel luglio del 2025 dai carabinieri della Stazione di San Nicola La Strada, ha consentito di far luce su un tentativo di estorsione posto in essere, dai tre indagati, in danno del titolare di una ditta di produzione, importazione e distribuzione di slot machine

Minacce per il pizzo delle Feste

Secondo quanto ricostruito, i tre indagati, presentandosi quali esponenti della criminalità organizzata locale, avrebbero minacciato, anche in forma implicita e con modalità tipicamente mafiose, un procacciatore d’affari e collaboratore della citata società, nel corso di un incontro avvenuto a Cardito.

In quella circostanza, la vittima si sarebbe vista avanzare una richiesta estorsiva di 1.500 euro, da versare a Natale, Pasqua e Ferragosto. Oltre ad ulteriori 3.000 euro, pari alla metà della somma di 6.000 euro che lo stesso avrebbe dovuto ricevere in restituzione dal titolare di un bar, poiché precedentemente anticipata per consentire a quest’ultimo di rinnovare i locali.

La denuncia delle mincacce

Determinante è stata la denuncia presentata dalla vittima presso i Carabinieri di San Nicola La Strada, che ha dato avvio alle indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. Le successive attività di riscontro hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’episodio criminoso attraverso l’escussione di persone informate sui fatti, l’acquisizione di immagini di videosorveglianza pubblica, installata nei pressi del luogo dell’incontro, e l’analisi delle celle telefoniche, che hanno consentito di identificare compiutamente i presunti autori.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari di essa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.