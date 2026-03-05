Estorsione da 500mila euro a Qualiano, condanne per l’asse Monterosa-Soccavo

PUBBLICITÀ

Un asse di camorra tra area nord e periferia occidentale e un’estorsione da ben 500mila euro. Si è concluso ieri il processo di appello (dinnanzi alla I sezione) a carico di esponenti del clan Abbinante di Scampia, coadiuvati da ras della mala di Soccavo, protagonisti della clamorosa estorsione a Qualiano. I giudici di secondo grado hanno confermato la condanna a sei anni e otto mesi per Francesco Abbinante.

Confermata anche la condanna, a quattro anni, per Donato Cacace mentre decisamente meglio è andata a Francesco Pio Esposito, Maurizio Cicala e Luigi Estatico condannati a tre anni, uno in meno del primo grado. Esposito era difeso dall’avvocato Domenico Dello Iacono mentre i due ‘soccavesi, Estatico e Cicala erano difesi dall’avvocato Giuseppe Perfetto. I legali sono così riusciti a limitare i danni per i loro assistiti nonostante le pesanti accuse a loro carico.

PUBBLICITÀ

Estorsioni da 500mila euro a Qualiano

I destinatari del provvedimento cautelare, avvalendosi della forza intimidatrice derivante dalla vicinanza al gruppo criminale degli Abbinante di Scampia, avevano richiesto alle vittime tangenti estorsive per un ammontare di 500mila euro oltre a tre appartamenti. Queste minacce estorsive si sono protratte per circa 6 mesi e sono culminate nell’incendio doloso dei locali di un’attività di rivendita avvenuta a mezzanotte del 19 aprile 2024.

Il blitz contro il gruppo di Scampia

Nel corso dell’operazione, condotta da personale della Squadra Mobile e del Commissariato Scampia, furono sequestrate anche due pistole con relativo munizionamento, rinvenute nell’abitazione di uno degli indagati. «Dovete dare tutto a me, perché tutto quello che avete è di mio padre». Queste le minacce proferite da Francesco Abbinante, figlio del capoclan Guido Abbinante, ai titolari dell’azienda di autoricambi con punti vendita a Giugliano e Qualiano, che avrebbero dovuto versare al giovane ras 500mila euro. I soldi non sono mai stati consegnati ed ecco che è iniziato il calvario degli imprenditori fino alle fiamme appiccate al locale lo scorso aprile.

Dalla lettura dei capi di imputazione si apprende che a dare il via all’escalation di violenza sarebbe stato proprio Abbinante che il 9 ottobre 2023 si sarebbe presentato nel negozio di autoricambi minacciando uno dei titolari: «Tutto quello che fate qua, passo una volta al mese, mi dovete dare tutto a me, perché tutto quello che avete è di mio padre». Stessa scena pochi mesi fa quando Pugliese, Cicala ed Estatico, esponenti del clan Grimaldi di Soccavo, minacciavano il titolare chiarendo «di essere venuti a nome di Guido Abbinante, il quale pretendeva 500mila euro e due appartamenti».