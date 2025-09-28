Estorsioni ai centro scommesse a Giugliano, scarcerato Giovanni Russo

PUBBLICITÀ

Si era contraddistinto per un singolare modus operandi per perpetrare estorsioni alle agenzie di scommesse: e cioè effettuava migliaia di euro di giocate per poi scappare via senza pagare. Gli era andata bene fino a quando non aveva tentato l’escamotage a Torre Annunziata presso un punto Snai e da li era stato poi arrestato. Giovanni Russo, 33enne di Arzano, è stato scarcerato lo scorso pomeriggio: all’uomo gli era stata aggravata la misura cautelare dal Tribunale di Torre Annunziata per essere evaso dalla conunità dove era recluso e aver messo a segno l’ennesima estorsione ad un centro scommesse a Giugliano. A seguito di tale evento il Tribunale di Torre Annunziata gli aggravava la misura e disponeva la sua traduzione in carcere. Per il fatto specifico si era aperto nei suoi confronti un procedimento presso il tribunale di Napoli Nord, dove a seguito di interrogatorio preventivo, il gip il gip ha pienamente accolto le argomentazioni del legale di Russo, l’avvocato Angelo De Falco, e bocciando parzialmente la richiesta cautelare del pubblico ministero, ha applicato a Russo Giovanni la misura cautelare degli arresti domiciliari. Nei giorni scorsi poi il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo analoga richiesta del legale ha sostituito la misura cautelare applicando a Russo la misura cautelare degli arresti domiciliari in altra comunità, malgrado la recente evasione.