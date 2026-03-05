PUBBLICITÀ
Sport

Napoli spinge per Euro 2032, inviato il progetto di restyling del Maradona alla Figc

Pasquale D' Ambrosio
Di Pasquale D' Ambrosio
Ultima modifica:
Napoli e lo Stadio Maradona vogliono Euro 2032. Nelle scorse ore è arrivato un nuovo aggiornamento affinché l’impianto di Fuorigrotta possa rientrare nel novero di quelli che ospiteranno la grande manifestazione sportiva.

Stadio Maradona: Il Comune di Napoli ha inviato i documenti sul nuovo progetto

Come riportato dall’ANSA, nelle scorse ore il Comune di Napoli ha provveduto ad inviare i documenti necessari riguardanti il progetto di ammodernamento dello Stadio Maradona. Nell’ultimo incontro ufficiale avvenuto tra le parti in questione si parlò delle tempistiche sul progetto.

A tal proposito la nota riportata dall’Amministrazione comunale recita così: “Il Comune di Napoli come richiesto nell’ultimo incontro con i delegati di FIGC e Uefa, ha inviato in tempi previsti tutta la documentazione richiesta in questa fase relativa al progetto di restyling e ammodernamento dello Stadio Diego Armando Maradona al fine di presentare ufficialmente la candidatura della città di Napoli e dello stadio di Fuorigrotta agli Europei di calcio 2032″. 

Il Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi nelle scorse ore ha parlato a margine dell’avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026 dichiarando: “Sono in contatto con FIGC e Uefa, la riqualificazione dello Stadio Maradona è un obiettivo importante. Questo è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi”.

Manfredi inoltre ha parlato anche della volontà del club di De Laurentis di poter costruire un nuovo stadio: “Se ci sono nuove proposte noi le aspettiamo”. Il Primo Cittadino napoletano non ha mai chiuso le porte a sogni e desideri del patron azzurro, anzi più volte si è dichiarato pronto nell’accogliere eventuali proposte della società azzurra.

Il tempo scorre: Napoli deve sbrigarsi

Ad ottobre 2026 Italia e Turchia dovranno necessariamente sottoporre all’attenzione degli uffici del massimo organismo calcistico continentale una lista di cinque stadi ciascuna, che rispondano a diversi requisiti per quanto riguarda l’accoglienza, la fruibilità, la sicurezza e la sostenibilità dell’evento.

Non di meno sarà da tener conto della capacità infrastrutturale. A proposito di ciò lo Stadio Maradona dovrà accelerare i tempi se vuole rientrare nella lista ufficiale degli impianti che ospiteranno la tanto attesa manifestazione sportiva.

 

