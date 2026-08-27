Sorteggio Champions League, chi sono le possibili avversarie del Napoli

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È arrivato il momento tanto atteso dai tifosi di tutta Europa. Oggi, giovedì 27 agosto, verranno sorteggiate le sfide della fase campionato della Champions League 2026/27. L’appuntamento è fissato a Montecarlo alle ore 18:00, quando le 36 squadre partecipanti conosceranno il proprio percorso nella massima competizione europea.

Il sorteggio sarà particolarmente importante anche per il calcio italiano. La Serie A sarà infatti rappresentata da quattro squadre: Inter, Napoli, Roma e Como. Per il Como si tratta di una partecipazione storica, visto che il club affronta per la prima volta la Champions League.

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Come funziona il nuovo formato

La Champions League non prevede più i tradizionali gironi. Le 36 squadre vengono inserite in un’unica classifica e sono divise in quattro fasce da nove club. Ogni squadra dovrà affrontare otto avversarie differenti: quattro partite saranno giocate in casa e quattro in trasferta.

Le squadre non possono incontrare un’altra formazione dello stesso Paese nella fase campionato. Inoltre, ogni club può affrontare al massimo due squadre provenienti dalla stessa federazione. Il sistema di sorteggio sarà quindi aiutato da un software che permetterà di rispettare tutte le regole previste dalla UEFA.

Al termine delle otto giornate, la classifica determinerà il futuro delle 36 partecipanti. Le prime otto accederanno direttamente agli ottavi di finale. Le squadre dal nono al 24° posto dovranno invece giocare gli spareggi per conquistare un posto tra le migliori 16. Le formazioni dal 25° al 36° posto saranno eliminate dalle competizioni europee.

Le italiane aspettano le loro avversarie

Grande attenzione sarà rivolta alle quattro squadre italiane. L’Inter partirà dalla prima fascia, mentre Roma, Napoli e Como saranno rispettivamente in seconda, terza e quarta fascia. Questo significa che il livello delle possibili avversarie sarà molto diverso e ogni squadra dovrà cercare di costruire il miglior percorso possibile.

Per i tifosi, dunque, il sorteggio rappresenta il primo vero appuntamento della nuova Champions. Da oggi inizieranno a prendere forma le grandi sfide europee che accompagneranno la stagione.

La prima giornata della fase campionato è prevista tra l’8 e il 10 settembre 2026. L’ultima giornata si giocherà invece il 27 gennaio 2027. La UEFA comunicherà il calendario completo, con date e orari delle singole partite, entro sabato 29 agosto.

La strada verso la finale è quindi pronta a partire. L’atto conclusivo della Champions League 2026/27 si giocherà il 5 giugno 2027 a Madrid. Prima di arrivare alla finale, però, le 36 squadre dovranno affrontare un lungo percorso. E tutto comincerà proprio dal sorteggio di Montecarlo.

Le quattro fasce

Prima fascia: Bayern Monaco, Real Madrid, Psg, Liverpool, Inter, Manchester City, Arsenal, Barcellona, Atletico Madrid.

Seconda fascia: Borussia Dortmund, Roma, Sporting Lisbona, Aston Villa, Porto, Manchester United, Bruges, Betis Siviglia, Psv.

Terza fascia: Feyenoord, Lille, Napoli, Lipsia, Villarreal, Shakhtar Donetsk, Galatasaray, Bodo/Glimt.

Quarta fascia: Slavia Praga, Stoccarda, Como, Lens, Sabah Futbol Klubu, Lask.