Napoli: Woltemade o Gabriel Jesus con l’uscita di Lang, ma in pole resta Guiu

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Salutati gli esuberi Folorunsho, Ngonge (Monza) e Cheddira (Avellino), si deciderà nelle prossime 24 ore anche il destino di Nao Lang, operazione in uscita che potrebbe sbloccare anche il mercato in entrata. Ci spera Massimiliano Allegri che continua a sognare Gabriel Jesus (ormai separato in casa all’Arsenal), ma a cui non dispiacerebbe avere il gigante tedesco Woltemade: l’attaccante, che ha preso parte agli ultimi mondiali americani, non è certo di restare al Newcastle, nonostante gli ottanta milioni spesi dai Magpies appena un anno fa per assicurarselo.

Gli inglesi potrebbero far partire l’attaccante in prestito oneroso per evitare un’importante minusvalenza: Manna fiuta il colpo e tiene calda la pista, senza dimenticare Guiu del Chelsea, che potrebbe arrivare indifferentemente dalla cessione di Lang, non occupando posti in lista over (lo spagnolo cresciuto nel Barcellona ha 22 anni).

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Tornando agli suberi, restano da sistemare ancora Cajuste (nelle scorse ore c’è stato un timido sondaggio del Malaga), Mazzocchi (niente Cagliari, ma occhio a Lecce e Sassuolo) e Lindstrom, per il quale non arrivano offerte degne di nota.