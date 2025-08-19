Evasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi

PUBBLICITÀ

E’ già terminata la fuga di uno dei due fuggitivi dal carcere di Poggioreale. Si tratta del siriano Kazem Mohmed Elokla, 23 anni, ritrovato nei pressi di Mondragone. A renderlo noto Luigi Castaldo, vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria – ConSiPe, con un’apposita nota.

Proseguono intanto le ricerche del secondo fuggitivo, Mahrez Souki, algerino di 32 anni, che gli inquirenti ritengono possa essersi nascosto nelle vicinanze del luogo dov’è stato scovato il 23enne.

Un’autentica fuga da film dal carcere napoletano di Poggioreale, dove nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto due detenuti sono evasi facendo un buco nel muro e calandosi con una corda rudimentale. Secondo quanto riportato dall’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), si tratta di un cittadino siriano di 23 anni, Kazem Mohmed Elokla, e di un algerino di 32, Mahrez Souki, entrambi inseriti nel circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea.

Luigi Castaldo, vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria (ConSiPe), ha fatto sapere che uno dei due è già stato catturato. Erano entrambi in carcere per rapina e sono riusciti a scappare “con il classico sistema del buco nel muro per poi calarsi dalla cinta con una corda rudimentale“, ha detto Leo Beneduci, segretario dell’Osapp.

“È probabile che l’evasione sia stata messa in atto verso le ore 3 o 4 e quindi ancora con il favore delle tenebre ed approfittando della oramai ridotta presenza di personale di Polizia Penitenziaria nel mese di agosto per i necessari controlli. Ma l’evento è più che mai significativo delle condizioni in cui versa la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari italiani”, ha spiegato ancora Beneduci. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca del secondo fuggitivo. Le operazioni sono coordinate da Lucia Castellano, provveditore delle carceri campane.