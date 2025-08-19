PUBBLICITÀ
HomeCronacaEvasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi
CronacaCronaca locale

Evasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Evasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi
Evasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi
PUBBLICITÀ

E’ già terminata la fuga di uno dei due fuggitivi dal carcere di Poggioreale. Si tratta del siriano Kazem Mohmed Elokla, 23 anni, ritrovato nei pressi di Mondragone. A renderlo noto Luigi Castaldo, vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria – ConSiPe, con un’apposita nota.

Proseguono intanto le ricerche del secondo fuggitivo, Mahrez Souki, algerino di 32 anni, che gli inquirenti ritengono possa essersi nascosto nelle vicinanze del luogo dov’è stato scovato il 23enne.

PUBBLICITÀ

Evasione dal carcere di Poggioreale, preso uno dei due fuggitivi

Un’autentica fuga da film dal carcere napoletano di Poggioreale, dove nella notte tra lunedì 18 e martedì 19 agosto due detenuti sono evasi facendo un buco nel muro e calandosi con una corda rudimentale. Secondo quanto riportato dall’Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria (Osapp), si tratta di un cittadino siriano di 23 anni, Kazem Mohmed Elokla, e di un algerino di 32, Mahrez Souki, entrambi inseriti nel circuito detentivo di media sicurezza della casa circondariale partenopea.

Luigi Castaldo, vicepresidente della Confederazione Sindacale Penitenziaria (ConSiPe), ha fatto sapere che uno dei due è già stato catturato. Erano entrambi in carcere per rapina e sono riusciti a scappare “con il classico sistema del buco nel muro per poi calarsi dalla cinta con una corda rudimentale“, ha detto Leo Beneduci, segretario dell’Osapp.

“È probabile che l’evasione sia stata messa in atto verso le ore 3 o 4 e quindi ancora con il favore delle tenebre ed approfittando della oramai ridotta presenza di personale di Polizia Penitenziaria nel mese di agosto per i necessari controlli. Ma l’evento è più che mai significativo delle condizioni in cui versa la stragrande maggioranza degli istituti penitenziari italiani”, ha spiegato ancora Beneduci. La polizia penitenziaria, con le altre forze dell’ordine, già dalle prime ore di oggi è alla ricerca del secondo fuggitivo. Le operazioni sono coordinate da Lucia Castellano, provveditore delle carceri campane.

Doppia fuga dal carcere di Poggioreale, detenuti evadono nella notte

 

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati