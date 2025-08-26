PUBBLICITÀ
Evade dagli arresti domiciliari per mettersi in fila all’Inps a Caserta

Doveva trovarsi in casa agli arresti domiciliari, invece è stata sorpresa in fila presso la sede Inps di Caserta. Protagonista della vicenda una 40enne del posto, sottoposta alla misura cautelare per reati in materia di stupefacenti. A riconoscerla è stato un appuntato dei Carabinieri del Radiomobile di Caserta, libero dal servizio, che ha quindi proceduto al controllo.

La donna non ha saputo spiegare il motivo della sua uscita non autorizzata ed è stata arrestata per evasione. Dopo le formalità di rito, è stata ricondotta presso la propria abitazione, in attesa del processo per direttissima.

