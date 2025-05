PUBBLICITÀ

Una donna di 34 anni è finita in carcere con l’accusa di aver abusato del figliastro di 15 anni. Alexis Von Yates, che lavorava come infermiera in Florida, è sposata con il padre del ragazzo, un elettricista.

È stato lui a scoprire la violenza, sorprendendo la moglie e il figlio nell’atto sessuale. La vicenda è accaduta a luglio 2024, ma i dettagli sono stati rivelati solo recentemente.

La donna è stata arrestata e le è stata tolta la licenza da infermiera. Non potrà più lavorare in Florida.

Fa sesso con il figliastro di 15 anni, il marito e padre del ragazzo li becca a letto e la denuncia

Il ragazzo ha raccontato agli inquirenti come i due sono arrivati all’abuso. Secondo la vittima, la donna avrebbe tentato l’approccio per settimane, con frasi più o meno velate.

Il giovane ha raccontato che prima della violenza i due hanno fumato insieme cannabis light e giocato alla PlayStation. Poi sarebbero passati all’atto sessuale, consumato senza preservativo.

Sempre secondo il racconto del giovane, il padre sarebbe tornato a casa e li avrebbe trovati a letto insieme. Così è scattata la denuncia.

Dopo le indagini, a novembre è scattato l’arresto per la 34enne, che in tribunale si è dichiarata non colpevole. Il processo è ancora in corso.

