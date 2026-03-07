Droga ed armi a Barra, subito fuori il fratello del ras degli Aprea

PUBBLICITÀ

Non è durata neanche 48 ore la permanenza in carcere si Christian Farina, arrestato due giorni fa A Barra dagli uomini della squadra mobile. Durante l’udienza di convalida il suo legale, l’avvocato Giuseppe Milazzo, ha ottenuto per lui i domiciliari senza l’applicazione del braccialetto elettronico. Farina è fratello del ras Emanuele Farina ritenuto dagli inquirenti molto vicino alla fazione guidata da Raffaele Giordano “’o luongo”, arrestato a fine gennaio per l’agguato teso al ladro ribelle Ettore Velotti. Velotti fu ferito per aver organizzato diversi furti di auto senza l’autorizzazione del clan. Gli uomini della Mobile, agli ordini del neo dirigente Mario Grassia, hanno bloccato il 20enne presso la sua abitazione in traversa Bisignano, dove hanno rinvenuto, ben occultati in un armadio della camera da letto, una pistola marca Ruger con matricola abrasa e con caricatore rifornito di due cartucce, 57 cartucce cal. 9×21, ma anche sette involucri di sostanza stupefacente del tipo cocaina rosa del peso di 350 grammi, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga. Le armi sono stati inviate ai tecnici della Scientifica, chiamati ad accertarne l’eventuale, recente impiego in fatti di sangue o stese.