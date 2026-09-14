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Fiamme nell’asilo a Nola, vanno a fuoco suppellettili: bimbi messi in salvo

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Fiamme nell'asilo a Nola, vanno a fuoco suppellettili: bimbi messi in salvo
Fiamme nell'asilo a Nola, vanno a fuoco suppellettili: bimbi messi in salvo
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Grande paura, questa mattina intorno alle 12.50, in via San Massimo a Nola, a causa di un incendio sprigionatosi in un asilo. Stando alle segnalazioni, sarebbero andati a fuoco solo suppellettili.

A riportarlo in anteprima, NapoliToday.

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Fiamme nell’asilo a Nola, vanno a fuoco suppellettili: bimbi messi in salvo

Immediato l’intervento di vigili del fuoco del distaccamento locale e dei carabinieri per mettere in sicurezza i locali e le attrezzature coinvolte dalle fiamme.

Paura per le bambine e i bambini del plesso, raggruppati e portati a casa poi a scaglioni dai familiari richiamati dalla struttura. Le operazioni di riconsegna dei piccoli si sono svolte con grande serenità e regolarità.

I militari indagano per comprendere le origini del rogo.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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