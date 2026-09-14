Grande paura, questa mattina intorno alle 12.50, in via San Massimo a Nola, a causa di un incendio sprigionatosi in un asilo. Stando alle segnalazioni, sarebbero andati a fuoco solo suppellettili.
A riportarlo in anteprima, NapoliToday.
Fiamme nell’asilo a Nola, vanno a fuoco suppellettili: bimbi messi in salvo
Immediato l’intervento di vigili del fuoco del distaccamento locale e dei carabinieri per mettere in sicurezza i locali e le attrezzature coinvolte dalle fiamme.
Paura per le bambine e i bambini del plesso, raggruppati e portati a casa poi a scaglioni dai familiari richiamati dalla struttura. Le operazioni di riconsegna dei piccoli si sono svolte con grande serenità e regolarità.
I militari indagano per comprendere le origini del rogo.
Fuga di gas nell’azienda chimica a Caivano, odore acre avvertito in diversi comuni