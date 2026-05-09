Soldi sporchi “ripuliti” con il “10eLotto”, 41enne arrestata a Caivano

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I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di una donna di 41 anni residente a Caivano, gravemente indiziata del reato di riciclaggio. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale del Riesame di Napoli dopo l’appello presentato dalla Direzione Distrettuale Antimafia.

Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dalla Procura di Napoli e svolte anche con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, il denaro di provenienza illecita sarebbe stato “ripulito” attraverso giochi e scommesse legali. Tra i sistemi utilizzati, gli investigatori ritengono che il gioco più impiegato fosse il “10 e Lotto”, utilizzato per movimentare e rendere apparentemente leciti i soldi di origine criminale. Le giocate sarebbero servite infatti a mascherare la provenienza del denaro, facendolo apparire come vincite o somme derivanti da attività regolari.

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L’inchiesta si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e la donna, come previsto dalla legge, è da considerarsi presunta innocente fino a eventuale sentenza definitiva.