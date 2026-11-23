PUBBLICITÀ

Truffe agli anziani: fermato un uomo che, fingendosi appartenente all’Arma dei carabinieri, avrebbe indotto in passato due persone, in azioni distinte, a consegnargli denaro e preziosi. È accaduto a Torre del Greco e a darne notizia, sulle sue pagine social, è il sindaco della città vesuviana Luigi Mennella.

Nel suo post il primo cittadino spiega come l’uomo sarebbe stato rintracciato dagli agenti del locale commissariato di polizia mentre si trovava a bordo di un ciclomotore con targa contraffatta, mentre si stava dirigendo nelle zone del centro. “Questa azione – sottolinea il sindaco – è frutto di un lavoro che vede impegnati i rappresentanti delle forze dell’ordine da diverso tempo al fine di stanare questi odiosi reati, perpetrati ai danni dei cittadini maggiormente indifesi”.

PUBBLICITÀ

Dopo i ringraziamenti “agli uomini in servizio presso il commissariato di via Sedivola, agli ordini del primo dirigente Antonella Palumbo”, Mennella invita “tutti a rimanere vigili e ad evitare di cadere in questi odiosi tranelli: chi chiede soldi per evitare guai ai vostri congiunti, non può in alcun modo essere un tutore dell’ordine pubblico”.