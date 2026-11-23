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Attimi di paura durante una celebrazione religiosa nella Cattedrale di Alife, dove una donna di circa 50 anni ha interrotto la solenne funzione per il conferimento delle Cresime, officiata dal vescovo Giacomo Cirulli. L’episodio si è verificato nella mattinata di ieri, davanti a numerosi fedeli che stavano assistendo alla cerimonia.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe improvvisamente cercato di raggiungere l’altare, dove si trovavano il vescovo e alcuni sacerdoti, pretendendo di ricevere il sacramento. Un prete avrebbe provato a fermarla per impedirle di accedere all’area riservata, ma la 50enne avrebbe reagito con violenza, divincolandosi e spingendo il religioso.

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La situazione è ulteriormente degenerata quando la donna ha afferrato un paio di occhiali e li ha scagliati in direzione del vescovo Cirulli. Fortunatamente il lancio non è andato a segno e il presule non è stato colpito.

A evitare che l’episodio potesse avere conseguenze più gravi è stato il luogotenente Pasquale Mariano, comandante della stazione dei Carabinieri di Piedimonte Matese, presente in chiesa in qualità di invitato e libero dal servizio. Il militare è intervenuto tempestivamente, riuscendo a bloccare la donna e ad accompagnarla fuori dalla Cattedrale.

Una volta all’esterno, il comandante è rimasto a lungo con lei, riuscendo a tranquillizzarla e a riportare la situazione sotto controllo. L’intervento ha così permesso di evitare ulteriori momenti di tensione e di ristabilire la serenità durante la celebrazione, profondamente turbata da quanto accaduto.