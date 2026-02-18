Si lancia nel Volturno, si cerca un anziano di Torre Annunziata

PUBBLICITÀ

Sono in corso da ieri sera a Capua le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di un 75enne di Torre Annunziata che si è lanciato intorno alle 19.30 nel fiume Volturno dal ponte romano. In città in quel momento erano in corso festeggiamenti per il Carnevale.

Sono stati automobilisti e passanti, che hanno assistito alla scena, a chiamare i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra dalla sede centrale di Caserta, con il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. Sono partiti i droni per le ricerche dall’alto e una colonna fari a supporto delle operazioni. Stamattina si è alzato anche un elicottero, ma si teme il peggio, visto che ieri le acque del fiume erano ingrossate tanto che l’anziano, dopo essersi gettato nel fiume, è stato visto scomparire quasi immediatamente trascinato dalla corrente impetuosa.

“Subito sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri, Vigili del Fuoco volontari Protezione Civile SOS Capua- ANPAS, e poco dopo e giunta una nostra squadra Piloti del Reparto Aereo (Droni) per coadiuvare nelle ricerche nei punti irraggiungibili. Le iniziali attività hanno dato esito negativo, a causa della poca visibilità e delle correnti forti del fiume, le stesse continueranno con il massimo impulso, sperando in un risvolto positivo e contando sulla luce del giorno“, scrive la Protezione Civile di San Prisco.