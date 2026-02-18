PUBBLICITÀ
Si lancia nel Volturno, si cerca un anziano di Torre Annunziata

Si lancia nel Volturno, si cerca il corpo di un 75enne di Torre Annunziata
Sono in corso da ieri sera a Capua le ricerche da parte dei Vigili del Fuoco di un 75enne di Torre Annunziata che si è lanciato intorno alle 19.30 nel fiume Volturno dal ponte romano. In città in quel momento erano in corso festeggiamenti per il Carnevale.

Sono stati automobilisti e passanti, che hanno assistito alla scena, a chiamare i Vigili del Fuoco, intervenuti con una squadra dalla sede centrale di Caserta, con il nucleo sommozzatori proveniente da Napoli, il nucleo S.A.P.R. Sono partiti i droni per le ricerche dall’alto e una colonna fari a supporto delle operazioni. Stamattina si è alzato anche un elicottero, ma si teme il peggio, visto che ieri le acque del fiume erano ingrossate tanto che l’anziano, dopo essersi gettato nel fiume, è stato visto scomparire quasi immediatamente trascinato dalla corrente impetuosa.

Subito sono iniziate le ricerche da parte dei Carabinieri, Vigili del Fuoco volontari Protezione Civile SOS Capua- ANPAS, e poco dopo e giunta una nostra squadra Piloti del Reparto Aereo (Droni) per coadiuvare nelle ricerche nei punti irraggiungibili. Le iniziali attività hanno dato esito negativo, a causa della poca visibilità e delle correnti forti del fiume, le stesse continueranno con il massimo impulso, sperando in un risvolto positivo e contando sulla luce del giorno“, scrive la Protezione Civile di San Prisco.

